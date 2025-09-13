У Головина мышечный дискомфорт после матчей сборной России, он пропустит игру «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не вошёл в заявку команды на матч 4-го тура чемпионата Франции с «Осером», сообщается на сайте клуба. Встреча состоится сегодня, 13 сентября, в Осере и начнётся в 22:05 мск.

Сообщается, что Головин пропустит игру из‑за мышечного дискомфорта.

На прошлой неделе Головин играл в товарищеском матче сборной России с Катаром (4:1), он провёл на поле весь матч и забил гол.

«Монако» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав шесть очков, «Осер» с тремя очками располагается на 14‑й строчке. Лидирует «ПСЖ», одержавший три победы в трёх стартовых турах.