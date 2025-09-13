Станкович: Умяров и сборная? Я с большим уважением отношусь к Валерию Карпину

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил, вызывал ли бы он в сборную России полузащитника красно-белых Наиля Умярова, если бы возглавлял её. Сегодня, 13 сентября, «Спартак» и «Динамо» сыграют в матче 8-го тура Мир РПЛ. Главным тренером российской национальной команды и бело-голубых является Валерий Карпин.

«Я с большим уважением отношусь к Валерию Карпину. Нет смысла отвечать на такой вопрос, потому что я не являюсь главным тренером сборной.

У нас кубковый матч стоит в четверг. Мне кажется, что было бы логичнее провести этот матч в воскресенье. Это просто моё спортивное мнение», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Умяров принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме Эксклюзив Спортдиректор «Спартака» выразил слова поддержки главному тренеру Деяну Станковичу

Как сборная России играет при Карпине: