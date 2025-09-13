Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» объяснили отсутствие Самошникова и Зорина в заявке на матч с «Динамо»

В «Спартаке» объяснили отсутствие Самошникова и Зорина в заявке на матч с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

В пресс-службе «Спартака» объяснили отсутствие футболистов Ильи Самошникова и Даниила Зорина в заявке на матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», который состоится сегодня, 13 сентября.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'    

«Самошников заболел, Зорин восстанавливается от микроповреждения», — передаёт слова пресс-службы красно-белых корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.

После семи туров чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и занимают девятое место. Красно-белые заработали 11 очков и располагаются на седьмой строчке.

Материалы по теме
Станкович: Умяров и сборная? Я с большим уважением отношусь к Валерию Карпину

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android