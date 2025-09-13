В «Спартаке» объяснили отсутствие Самошникова и Зорина в заявке на матч с «Динамо»

В пресс-службе «Спартака» объяснили отсутствие футболистов Ильи Самошникова и Даниила Зорина в заявке на матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», который состоится сегодня, 13 сентября.
«Самошников заболел, Зорин восстанавливается от микроповреждения», — передаёт слова пресс-службы красно-белых корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.
После семи туров чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и занимают девятое место. Красно-белые заработали 11 очков и располагаются на седьмой строчке.
