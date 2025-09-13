Горшков: в игре с «Зенитом» у «Балтики» есть шансы продлить беспроигрышную серию

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков заявил, что у калининградской «Балтики» есть шансы не проиграть в матче 8-го тура Мир РПЛ с петербургским клубом.

«Однозначно, «Зениту» не будет просто в матче с «Балтикой», которая играет у себя дома и при сумасшедшей поддержке болельщиков. Против «Зенита» все команды хотят играть, а футболисты супермотивированы. Питерцам будет очень непросто — у «Балтики» есть шансы продлить свою беспроигрышную серию. Мне кажется, наиболее вероятный исход матча — ничья», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.