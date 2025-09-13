Скидки
Динамо М— Спартак М.
16:45 Мск
Карпин рассказал, как прошёл недельный цикл «Динамо» перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, сколько времени нападающий бело-голубых Константин Тюкавин сможет отыграть в матче 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком», который состоится сегодня, 13 сентября. Также Карпин рассказал, как прошёл недельный цикл его команды перед встречей с красно-белыми.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'    

«Тюкавин сам уже сказал, что его может хватить минут на 15-20. Посмотрим. У него сейчас настрой на то, чтобы выйти на поле и почувствовать себя опять футболистом.

Недельный цикл перед «Спартаком» прошёл как обычно. Когда был в сборной, четыре дня команда отдыхала, без меня они тренировались три дня и сыграли двустороннюю игру», — сказал Карпин «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.

После семи туров чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и занимают девятое место. Красно-белые заработали 11 очков и располагаются на седьмой строчке.

