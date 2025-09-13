«Спартак» вышел на матч с «Динамо» в футболках с фото Александра Ступникова в его память

«Спартак» вышел на матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» в футболках с фотографиями Александра Ступникова в его память.

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

Фото: «Чемпионат»

8 сентября московский клуб сообщил, что фотограф Александр Ступников скончался на 41-м году жизни.

Игра между «Динамо» и «Спартаком» проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров.

После семи туров чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и занимают девятое место. Красно-белые заработали 11 очков и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре команда Валерия Карпина уступила махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1, а подопечные Деяна Станковича победили «Сочи» (2:1).