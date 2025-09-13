Скидки
Главная Футбол Новости

Давид Мелик-Гусейнов объявил об уходе с поста генерального директора «Пари НН»
Давид Мелик-Гусейнов объявил об уходе с поста генерального директора футбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Функционер занимал данный пост с июля 2023 года.

«Дорогие друзья! Пришло время пожать друг другу руки, сказать спасибо и сделать новый шаг. Пора сосредоточиться на других проектах. О них я расскажу чуть позже.

Я очень дорожу дружбой с огромной армией прежних и новых болельщиков, которые за это время появились в футбольном клубе. Вы все разные, но в этом ваша сила. Я вместе с вами продолжу верить в нашу команду. Парни, удачи вам и без травм!» — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

