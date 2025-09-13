Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
«Динамо» М — «Спартак»: Ливай Гарсия забил в пустые после ошибки хозяев на 19-й минуте

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу красно-белых. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'    

На 19-й минуте нападающий «Спартака» Ливай Гарсия воспользовался несогласованностью в обороне «Динамо» и открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После семи туров чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и занимают девятое место. Красно-белые заработали 11 очков и располагаются на седьмой строчке. В минувшем туре команда Валерия Карпина уступила махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1, а подопечные Деяна Станковича победили «Сочи» (2:1).

