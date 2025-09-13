Александр Горшков: Жерсон не усилил «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о бразильском полузащитнике Жерсоне и аргентинском защитнике Романе Веге, пополнивших состав сине-бело-голубых в минувшее трансферное окно.

«Жерсон пока не усилил «Зенит». Это было видно по тем матчам, в которых он играл. Вега же только в последнем матче сыграл ярко, а до этого выглядел не особо. Возможно, футболисты ещё адаптируются к России», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

28-летний Жерсон перешёл в команду в середине июля, провёл шесть матчей и не отметился результативными действиями. Вега также пополнил состав сине-бело-голубых в июле, перейдя из «Аргентинос Хуниорс». Футболист принял участие в восьми матчах «Зенита».