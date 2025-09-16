Скидки
Олимпик Лион — Анже. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги чемпионов 2025/2026 по футболу на 16 сентября

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 16 сентября
Сегодня, 16 сентября, состоятся шесть матчей 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Права на трансляцию матчей Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание матчей Лиги чемпионов 16 сентября (время московское):

19:45. ПСВ (Нидерланды) — «Юнион» (Бельгия);
19:45. «Атлетик» Бильбао (Испания) — «Арсенал» (Англия);
22:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Вильярреал» (Испания);
22:00. «Бенфика» (Португалия) — «Карабах» (Азербайджан);
22:00. «Ювентус» (Италия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);
22:00. «Реал» Мадрид (Испания) — «Марсель» (Франция).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

