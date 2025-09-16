Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 16 сентября

Сегодня, 16 сентября, состоятся шесть матчей 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 16 сентября (время московское):

19:45. ПСВ (Нидерланды) — «Юнион» (Бельгия);

19:45. «Атлетик» Бильбао (Испания) — «Арсенал» (Англия);

22:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) — «Вильярреал» (Испания);

22:00. «Бенфика» (Португалия) — «Карабах» (Азербайджан);

22:00. «Ювентус» (Италия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия);

22:00. «Реал» Мадрид (Испания) — «Марсель» (Франция).

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: