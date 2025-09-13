Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Фрайбург — Штутгарт, результат матча 3-го тура Бундеслиги, счет 3:1, 13 сентября 2025 года

«Фрайбург» забил три гола после 80-й минуты и обыграл «Штутгарт» в 3-м туре Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился матч 3-го тура Бундеслиги, в котором играли «Фрайбург» и «Штутгарт». Встреча прошла на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
3 : 1
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Демирович – 20'     1:1 Матанович – 81'     2:1 Шерхант – 86'     3:1 Матанович – 90+2'    
Удаления: Манзамби – 90+8' / нет

Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий гостей Эрмедин Демирович. На 81-й минуте форвард «Фрайбурга» Игор Матанович восстановил равенство на табло. В конце второго тайма Дерри Шерхант вывел хозяев поля вперёд, а Матанович оформил дубль, реализовав пенальти на 90+1-й минуте.

После трёх матчей «Фрайбург» с тремя очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. В следующем туре, 20 сентября, команда из Фрайбург-им-Брайсгау сыграет на выезде с «Вердером». «Штутгарт» с таким же количеством очков располагается на 11-й строчке. «Швабы» проведут свой следующий матч на домашней арене с «Санкт-Паули» 19 сентября.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
