«Фрайбург» забил три гола после 80-й минуты и обыграл «Штутгарт» в 3-м туре Бундеслиги

Закончился матч 3-го тура Бундеслиги, в котором играли «Фрайбург» и «Штутгарт». Встреча прошла на стадионе «Европа-Парк» (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Даниэль Зиберт (Берлин, Германия). Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

Счёт в матче на 20-й минуте открыл нападающий гостей Эрмедин Демирович. На 81-й минуте форвард «Фрайбурга» Игор Матанович восстановил равенство на табло. В конце второго тайма Дерри Шерхант вывел хозяев поля вперёд, а Матанович оформил дубль, реализовав пенальти на 90+1-й минуте.

После трёх матчей «Фрайбург» с тремя очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. В следующем туре, 20 сентября, команда из Фрайбург-им-Брайсгау сыграет на выезде с «Вердером». «Штутгарт» с таким же количеством очков располагается на 11-й строчке. «Швабы» проведут свой следующий матч на домашней арене с «Санкт-Паули» 19 сентября.