«РБ Лейпциг» минимально обыграл «Майнц» в матче 3-го тура Бундеслиги

Закончился матч 3-го тура Бундеслиги, в котором играли «Майнц» и «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «МЕВА Арена» (Майнц, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Свен Яблонски (Бремен, Германия). Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Счёт в матче на 40-й минуте открыл нападающий гостей Жоан Бакайоко.

После трёх матчей «Майнц» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с одним очком. В следующем туре, 20 сентября, команда сыграет на выезде с «Аугсбургом». «РБ Лейпциг» с шестью очками располагается на четвёртой строчке. «Быки» проведут свой следующий матч на домашней арене с «Кёльном» также 20 сентября.