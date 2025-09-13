Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Майнц — РБ Лейпциг, результат матча 13 сентября 2025, счет 0:1, Бундеслига 2025-2026

«РБ Лейпциг» минимально обыграл «Майнц» в матче 3-го тура Бундеслиги
Комментарии

Закончился матч 3-го тура Бундеслиги, в котором играли «Майнц» и «РБ Лейпциг». Встреча прошла на стадионе «МЕВА Арена» (Майнц, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Свен Яблонски (Бремен, Германия). Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
0 : 1
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Бакайоко – 40'    

Счёт в матче на 40-й минуте открыл нападающий гостей Жоан Бакайоко.

После трёх матчей «Майнц» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с одним очком. В следующем туре, 20 сентября, команда сыграет на выезде с «Аугсбургом». «РБ Лейпциг» с шестью очками располагается на четвёртой строчке. «Быки» проведут свой следующий матч на домашней арене с «Кёльном» также 20 сентября.

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Комментарии
