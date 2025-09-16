«Ювентус» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся туринский «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В минувшем сезоне итальянский гранд дошёл до стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступил ПСВ (3:4 д. вр.). «Шмели» покинули турнир на стадии 1/4 финала, где по результатам двух матчей проиграли «Барселоне» со счётом 3:5.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

