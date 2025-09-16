Скидки
Главная Футбол Новости

Ювентус – Боруссия Дортмунд: во сколько начало матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть трансляцию

«Ювентус» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся туринский «Ювентус» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Ювентус» — «Боруссия» Дортмунд в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
16 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 4
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Адейеми – 52'     1:1 Йылдыз – 63'     1:2 Нмеча – 65'     2:2 Влахович – 67'     2:3 Коуто – 74'     2:4 Бенсебаини – 86'     3:4 Влахович – 90+4'     4:4 Келли – 90+6'    

В минувшем сезоне итальянский гранд дошёл до стадии стыковых матчей за право сыграть в 1/8 финала соревнования, где по сумме двух встреч уступил ПСВ (3:4 д. вр.). «Шмели» покинули турнир на стадии 1/4 финала, где по результатам двух матчей проиграли «Барселоне» со счётом 3:5.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Самые большие стадионы мира:

