Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ювентус — Интер, стартовые составы команд на матч 3-го тура Серии А, 13 сентября 2025

«Ювентус» — «Интер»: стартовые составы команд на матч 3-го тура Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ювентус» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» (Турин). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Интер М
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Ди Грегорио, Гатти, Бремер, Келли, Калюлю, Локателли, Тюрам-Юльен, Маккенни, Йылдыз, Влахович, Копмейнерс.

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Бастони, Думфрис, Аканджи, Аугусто, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

После двух туров итальянской Серии А «Ювентус» набрал шесть очков и занимает второе место. «Интер» заработал три очка и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Наполи» с шестью очками.

В минувшем туре туринская команда победила «Дженоа» со счётом 1:0, а «нерадзурри» проиграли «Удинезе» со счётом 1:2.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Ювентус» посвятил новую форму виноградникам Пьемонта
Истории
«Ювентус» посвятил новую форму виноградникам Пьемонта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android