«Ахмат» — «Локомотив»: в первом тайме голов забито не было

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ахмат» и московский «Локомотив». Команды играют в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучал в 16:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости в матче перерыв, счёт не открыт — 0:0.
В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами.
После семи матчей РПЛ команда Станислава Черчесова набрала восемь очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице. «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова с 15 очками занимает четвёртую строчку, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
- 13 сентября 2025
