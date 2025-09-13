Деян Станкович удалён в концовке первого тайма матча «Спартака» с «Динамо» в 8-м туре РПЛ

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров. На момент написания новости счёт 2:1 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+3-й минуте главный тренер гостей Деян Станкович получил красную карточку за агрессивное поведение. Сербский специалист был недоволен решением арбитра засчитать гол полузащитника «Динамо» Бителло на 45+3-й минуте встречи.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После семи туров чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и занимают девятое место. Красно-белые заработали 11 очков и располагаются на седьмой строчке. В минувшем туре команда Валерия Карпина уступила махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1, а подопечные Деяна Станковича победили «Сочи» (2:1).