Костромской «Спартак» обыграл «Арсенал» в матче Первой лиги благодаря голу на 90-й минуте

Завершился матч 10-го тура Лиги PARI между тульским «Арсеналом» и костромским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Станислав Матвеев из Троицка. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Во втором тайме счёт в матче открыл игрок хозяев Александр Трошечкин. Полузащитник отличился на 60-й минуте. Нападающий красно-белых Артур Гарибян восстановил равенство на табло на 82-й минуте, а хавбек «Спартака» Кирилл Чурсин вывел свою команду вперёд на 90-й минуте.

После этой победы «Спартак» с 23 очками в 10 встречах возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Арсенал» с 13 очками занимает восьмую строчку.