Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Арсенал Тула — Спартак Кострома, результат матча 10-го тура Первой лиги, счет 1:2, 13 сентября 2025 года

Костромской «Спартак» обыграл «Арсенал» в матче Первой лиги благодаря голу на 90-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 10-го тура Лиги PARI между тульским «Арсеналом» и костромским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Арсенал» в Туле. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Станислав Матвеев из Троицка. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Россия — Лига PARI . 10-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Спартак Кс
Кострома
1:0 Трошечкин – 60'     1:1 Гарибян – 82'     1:2 Чурсин – 90'    

Во втором тайме счёт в матче открыл игрок хозяев Александр Трошечкин. Полузащитник отличился на 60-й минуте. Нападающий красно-белых Артур Гарибян восстановил равенство на табло на 82-й минуте, а хавбек «Спартака» Кирилл Чурсин вывел свою команду вперёд на 90-й минуте.

После этой победы «Спартак» с 23 очками в 10 встречах возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. «Арсенал» с 13 очками занимает восьмую строчку.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
