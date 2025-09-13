«Пари НН» выступил с заявлением об уходе Мелика-Гусейнова с поста гендиректора клуба

Пресс-служба «Пари НН» выступила с заявлением об уходе функционера Давида Мелика-Гусейнова с поста генерального директора клуба.

«Спасибо, Давид Валерьевич! Мы благодарим вас за работу, проделанную во главе «Пари Нижний Новгород», большой вклад в развитие клуба, вовлечение в ключевые процессы и максимальную самоотдачу!

Вы крепко держали штурвал руководителя, уверенно и надёжно управляя нашим клубом. При вас мы запустили множество проектов, повысилась узнаваемость нашего клуба, увеличилась аудитория болельщиков! Нам вместе удалось пройти через много вызовов, но мы с достоинством преодолевали их, справляясь в том числе со сложностями.

Давид Валерьевич, это был важный этап нашей общей жизни. Спасибо за совместный путь длиною почти в 2,5 года! Желаем вам успехов в будущих проектах. Удачи, благополучия, гармонии и только самых высоких результатов на вашем жизненном и профессиональном пути!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.