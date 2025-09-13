Арбитр Федотов высказался о втором голе «Динамо» в ворота «Спартака»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о решении судьи Егора Егорова засчитать гол полузащитника «Динамо» Бителло на 45+3-й минуте матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». На момент написания новости счёт 2:1 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Второй гол «Динамо» в ворота «Спартака» засчитан правильно. Для меня никакого фола на Маркиньосе не было. Игрок «Спартака» прокинул мяч слишком далеко, не успевал к нему и увидел руку соперника. Задержки от Касереса не было, он сразу убрал руку, а вот Маркиньос дорисовал – решил упасть, потому что к мячу не успевал. Егоров был в отличной позиции, всё видел. По тому, как он давал бороться, по его планке единоборств, здесь всё чётко», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После семи туров чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и занимают девятое место. Красно-белые заработали 11 очков и располагаются на седьмой строчке. В минувшем туре команда Валерия Карпина уступила махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1, а подопечные Деяна Станковича победили «Сочи» (2:1).