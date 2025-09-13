Скидки
Футбол Новости

Арбитр Федотов оценил удаление главного тренера «Спартака» Станковича в матче с «Динамо»

Арбитр Федотов оценил удаление главного тренера «Спартака» Станковича в матче с «Динамо»
Аудио-версия:
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о решении судьи Егора Егорова показать красную карточку главному тренеру «Спартака» Деяну Станковичу на 45+3-й минуте матча 8-го тура РПЛ с «Динамо». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». На момент написания новости счёт 2:1 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Что касается удаления Станковича, то это чистейшая красная карточка. Тренер выбежал на поле, агрессировал, размахивал руками и кричал. Поведение неправильное от Станковича, конечно, но Егоров прав, что удалил его: вышел на поле, в такой манере тем более – получил красную», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

После семи туров чемпионата России бело-голубые набрали восемь очков и занимают девятое место. Красно-белые заработали 11 очков и располагаются на седьмой строчке. В минувшем туре команда Валерия Карпина уступила махачкалинскому «Динамо» со счётом 0:1, а подопечные Деяна Станковича победили «Сочи» (2:1).

