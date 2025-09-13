«Эвертон» и «Астон Вилла» не забили голов и сыграли вничью в матче 4-го тура АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Астон Вилла». Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер (Уилтшир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

После этой игры «ириски» занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с семью очками. Команда Унаи Эмери, не забив ни одного мяча за четыре тура, находится на 19-й строчке с двумя очками.

В следующем туре «Эвертон» в гостях сыграет в мерсисайдском дерби с «Ливерпулем» 20 сентября, «Астон Вилла» 21 сентября отправится к новичку АПЛ «Сандерленду» на стадион «Стэдиум оф Лайт».