Главная Футбол Новости

Эвертон — Астон Вилла, результат матча 4-го тура АПЛ, счет 0:0, 13 сентября 2025 года

«Эвертон» и «Астон Вилла» не забили голов и сыграли вничью в матче 4-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Эвертон» и «Астон Вилла». Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Саймон Хупер (Уилтшир, Англия). Команды сыграли вничью со счётом 0:0.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
Астон Вилла
Бирмингем

После этой игры «ириски» занимают пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с семью очками. Команда Унаи Эмери, не забив ни одного мяча за четыре тура, находится на 19-й строчке с двумя очками.

В следующем туре «Эвертон» в гостях сыграет в мерсисайдском дерби с «Ливерпулем» 20 сентября, «Астон Вилла» 21 сентября отправится к новичку АПЛ «Сандерленду» на стадион «Стэдиум оф Лайт».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
