«Борнмут» обыграл «Брайтон» в матче 4-го тура АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия). «Борнмут» одержал победу со счётом 1:0.

Первый гол в матче на 18-й минуте забил полузащитник хозяев Алекс Скотт с передачи Антуана Семеньо. В начале второго тайма защитник «Брайтона» Каору Митома сравнял счёт. Антуан Семеньо оформил гол+пас, реализовав пенальти на 61-й минуте.

После этой игры «вишни» находятся на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с девятью очками, «чайки» занимают 12-ю строчку с четырьмя очками.

В следующем туре «Борнмут» сыграет на домашней арене с «Ньюкаслом» 21 сентября, «Брайтон энд Хоув Альбион» 20 сентября примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».