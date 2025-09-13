Скидки
Главная Футбол Новости

Борнмут — Брайтон, результат матча 4-го тура АПЛ, счет 2:1, 13 сентября 2025 года

«Борнмут» обыграл «Брайтон» в матче 4-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия). «Борнмут» одержал победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Скотт – 18'     1:1 Митома – 48'     2:1 Семеньо – 61'    

Первый гол в матче на 18-й минуте забил полузащитник хозяев Алекс Скотт с передачи Антуана Семеньо. В начале второго тайма защитник «Брайтона» Каору Митома сравнял счёт. Антуан Семеньо оформил гол+пас, реализовав пенальти на 61-й минуте.

После этой игры «вишни» находятся на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с девятью очками, «чайки» занимают 12-ю строчку с четырьмя очками.

В следующем туре «Борнмут» сыграет на домашней арене с «Ньюкаслом» 21 сентября, «Брайтон энд Хоув Альбион» 20 сентября примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Официально
«Борнмут» подписал 18-летнего сербского защитника «Црвены Звезды»
