«Краснодар» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Ленини, Аугусто, Сперцян, Перрен, Кривцов, Са.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Севикян, Марадишвили, Лончар, Бистрович, Бакаев, Дзюба.

После семи туров «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 13-й строчке, у команды шесть очков.

«Быки» в этом сезоне РПЛ потерпели одно поражение и однажды сыграли вничью, тогда как тольяттинская команда не побеждает пять матчей подряд.