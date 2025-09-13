Скидки
Краснодар — Акрон: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ 2025/2026, 13 сентября

«Краснодар» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и тольяттинский «Акрон». Команды будут играть в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Акрон
Тольятти

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Ленини, Аугусто, Сперцян, Перрен, Кривцов, Са.

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Неделчяру, Пестряков, Савичев, Севикян, Марадишвили, Лончар, Бистрович, Бакаев, Дзюба.

После семи туров «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков. «Акрон», который возглавляет Заур Тедеев, располагается на 13-й строчке, у команды шесть очков.

«Быки» в этом сезоне РПЛ потерпели одно поражение и однажды сыграли вничью, тогда как тольяттинская команда не побеждает пять матчей подряд.

