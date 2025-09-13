«Боруссия» Дортмунд победила «Хайденхайм» в Бундеслиге, играя в большинстве с 22-й минуты

Завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Феликс Цвайер из Берлина. Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

На 22-й минуте «Хайденхайм» остался вдесятером после удаления грузинского нападающего Буду Зивзивадзе. На 33-й минуте нападающий Серу Гирасси открыл счёт в матче. На 45+6-й минуте форвард Максимилиан Байер забил второй гол «Боруссии».

«Боруссия» одержала вторую победу в чемпионате Германии и поднялась на первое место в турнирной таблице. У команды семь очков в трёх турах. В активе «Хайденхайма» осталось 0 очков. Клуб располагается на последнем месте.