Хайденхайм — Боруссия Д: результат матча 13 сентября, счет 0:2, 3-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд победила «Хайденхайм» в Бундеслиге, играя в большинстве с 22-й минуты
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Хайденхайм» и дортмундская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Феликс Цвайер из Берлина. Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Гирасси – 33'     0:2 Байер – 45+6'    
Удаления: Зивзивадзе – 21' / нет

На 22-й минуте «Хайденхайм» остался вдесятером после удаления грузинского нападающего Буду Зивзивадзе. На 33-й минуте нападающий Серу Гирасси открыл счёт в матче. На 45+6-й минуте форвард Максимилиан Байер забил второй гол «Боруссии».

«Боруссия» одержала вторую победу в чемпионате Германии и поднялась на первое место в турнирной таблице. У команды семь очков в трёх турах. В активе «Хайденхайма» осталось 0 очков. Клуб располагается на последнем месте.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
