Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Ахмат» — «Локомотив»: Батраков сравнял счёт на 79-й минуте

Комментарии

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ахмат» и московский «Локомотив». Команды играют в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучал в 16:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 46'     1:1 Батраков – 79'    

На 79-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счёт.

После семи матчей РПЛ команда Станислава Черчесова набрала восемь очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице. «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова с 15 очками занимает в таблице чемпионата России четвёртую строчку, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

