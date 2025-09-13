«Ахмат» — «Локомотив»: Батраков сравнял счёт на 79-й минуте

В эти минуты проходит матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ахмат» и московский «Локомотив». Команды играют в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучал в 16:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.

На 79-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счёт.

После семи матчей РПЛ команда Станислава Черчесова набрала восемь очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице. «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова с 15 очками занимает в таблице чемпионата России четвёртую строчку, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.