Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ахмат — Локомотив, результат матча 13 сентября 2025, счет 1:1, 8-й тур РПЛ 2025/2026

«Локомотив» ушёл от поражения в матче с «Ахматом» благодаря голу Батракова
Комментарии

Завершился матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ахмат» и московский «Локомотив». Команды играли в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучал в 16:45 мск. Игра закончилась вничью — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 46'     1:1 Батраков – 79'    

На 46-й минуте матча нападающий Эгаш Касинтура вывел «Ахмат» вперёд. На 79-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счёт.

После этой игры в активе «Ахмата» стало девять очков. Команда Станислава Черчесова располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на первое место.

