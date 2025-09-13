«Локомотив» ушёл от поражения в матче с «Ахматом» благодаря голу Батракова

Завершился матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ахмат» и московский «Локомотив». Команды играли в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучал в 16:45 мск. Игра закончилась вничью — 1:1.

На 46-й минуте матча нападающий Эгаш Касинтура вывел «Ахмат» вперёд. На 79-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков сравнял счёт.

После этой игры в активе «Ахмата» стало девять очков. Команда Станислава Черчесова располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на первое место.