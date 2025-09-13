«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в 8-м туре РПЛ, у Ливая Гарсии и Бителло по дублю

Завершился матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород). Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 2:2.

На 19-й минуте нападающий гостей Ливай Гарсия воспользовался несогласованностью в обороне «Динамо» и открыл счёт в матче. На 26-й минуте полузащитник «Динамо» Бителло забил ударом со штрафного. На 45+3-й минуте Бителло вывел «Динамо» вперёд. В конце первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку. На 63-й минуте Ливай Гарсия оформил дубль.

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.