Главная Футбол Новости

Динамо — Спартак: результат матча 13 сентября, счет 2:2, 8-й тур РПЛ 2025/2026

«Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в 8-м туре РПЛ, у Ливая Гарсии и Бителло по дублю
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород). Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

На 19-й минуте нападающий гостей Ливай Гарсия воспользовался несогласованностью в обороне «Динамо» и открыл счёт в матче. На 26-й минуте полузащитник «Динамо» Бителло забил ударом со штрафного. На 45+3-й минуте Бителло вывел «Динамо» вперёд. В конце первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку. На 63-й минуте Ливай Гарсия оформил дубль.

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
