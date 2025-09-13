«Локомотив» сыграл вничью в четвёртом матче РПЛ подряд

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники поделили очки с соперниками в четвёртом матче чемпионата подряд.

Ранее подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с «Балтикой» (1:1), «Ростовом» (3:3) и «Крыльями Советов» (2:2).

«Ахмат» и «Локомотив» играли в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

После этой игры в активе «Ахмата» стало девять очков. Команда Станислава Черчесова располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на первое место.