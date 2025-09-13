Скидки
Главная Футбол Новости

«Локомотив» сыграл вничью в четвёртом матче РПЛ подряд

Комментарии

Московский «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники поделили очки с соперниками в четвёртом матче чемпионата подряд.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 46'     1:1 Батраков – 79'    

Ранее подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с «Балтикой» (1:1), «Ростовом» (3:3) и «Крыльями Советов» (2:2).

«Ахмат» и «Локомотив» играли в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

После этой игры в активе «Ахмата» стало девять очков. Команда Станислава Черчесова располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив» набрал 16 очков и поднялся на первое место.

