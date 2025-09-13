Скидки
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
16:45 Мск
Футбол Новости

Ньюкасл — Вулверхэмптон: результат матча 13 сентября, счет 1:0, 4-й тур АПЛ 2025/2026

«Ньюкасл» одолел «Вулверхэмптон» с победным голом Вольтемаде в 4-м туре АПЛ
Комментарии

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Крис Кавана из Ланкашира. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Вольтемаде – 29'    

Единственный мяч в игре был забит на 30-й минуте. Отличился дорогостоящий новичок «Ньюкасла» Ник Вольтемаде, перешедший в команду из «Штутгарта» в летнее трансферное окно.

«Ньюкасл» довёл количество набранных в сезоне очков до пяти и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» остался с 0 очков после четырёх матчей. Команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
