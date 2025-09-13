«Ньюкасл» одолел «Вулверхэмптон» с победным голом Вольтемаде в 4-м туре АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Крис Кавана из Ланкашира. Победу со счётом 1:0 праздновали хозяева поля.

Единственный мяч в игре был забит на 30-й минуте. Отличился дорогостоящий новичок «Ньюкасла» Ник Вольтемаде, перешедший в команду из «Штутгарта» в летнее трансферное окно.

«Ньюкасл» довёл количество набранных в сезоне очков до пяти и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» остался с 0 очков после четырёх матчей. Команда занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице.