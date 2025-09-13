Агент Тюкавина отреагировал на возвращение игрока после травмы в матче со «Спартаком»
Поделиться
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на возвращение игрока после травмы в матче 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2). Форвард появился на поле впервые с марта, выйдя на замену на 79-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Понятно, что в матче со «Спартаком» Тюкавин сыграл не так много. Но я рад, что спустя полгода без футбола он наконец вернулся. Он рвался на поле. Мог забить даже, был момент. Но сами понимаете: когда такая пауза, возвращаться тяжеловато. Самое главное, что вышел, сыграл. Всё впереди», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Комментарии
- 13 сентября 2025
-
19:42
-
19:41
-
19:41
-
19:40
-
19:36
-
19:36
-
19:32
-
19:30
-
19:30
-
19:25
-
19:23
-
19:22
-
19:20
-
19:16
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:12
-
19:07
-
19:06
-
19:02
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:59
-
18:56
-
18:50
-
18:45
-
18:41
-
18:31
-
18:28
-
18:27
-
18:25
-
18:16