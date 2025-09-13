Скидки
Главная Футбол Новости

Агент Тюкавина отреагировал на возвращение игрока после травмы в матче со «Спартаком»

Агент Тюкавина отреагировал на возвращение игрока после травмы в матче со «Спартаком»
Комментарии

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на возвращение игрока после травмы в матче 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2). Форвард появился на поле впервые с марта, выйдя на замену на 79-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Понятно, что в матче со «Спартаком» Тюкавин сыграл не так много. Но я рад, что спустя полгода без футбола он наконец вернулся. Он рвался на поле. Мог забить даже, был момент. Но сами понимаете: когда такая пауза, возвращаться тяжеловато. Самое главное, что вышел, сыграл. Всё впереди», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

