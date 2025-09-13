Агент Тюкавина отреагировал на возвращение игрока после травмы в матче со «Спартаком»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на возвращение игрока после травмы в матче 8-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:2). Форвард появился на поле впервые с марта, выйдя на замену на 79-й минуте.

«Понятно, что в матче со «Спартаком» Тюкавин сыграл не так много. Но я рад, что спустя полгода без футбола он наконец вернулся. Он рвался на поле. Мог забить даже, был момент. Но сами понимаете: когда такая пауза, возвращаться тяжеловато. Самое главное, что вышел, сыграл. Всё впереди», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.