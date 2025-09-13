Арсен Захарян появился на поле впервые с февраля, выйдя на замену в матче с «Реалом»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 65-й минуте матча 4-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Матч проходит в эти минуты на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. На момент написания новости идёт 75-я минута, счёт 2:1 в пользу «сливочных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что это первое появление Захаряна на поле с февраля этого года.

За «Реал Сосьедад» Захарян выступает с 2023 года. Бо́льшую часть минувшего сезона Арсен пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.