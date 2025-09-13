Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арсен Захарян появился на поле впервые с февраля, выйдя на замену в матче с «Реалом»

Арсен Захарян появился на поле впервые с февраля, выйдя на замену в матче с «Реалом»
Комментарии

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 65-й минуте матча 4-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Матч проходит в эти минуты на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. На момент написания новости идёт 75-я минута, счёт 2:1 в пользу «сливочных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12'     0:2 Гюлер – 44'     1:2 Оярсабаль – 56'    
Удаления: нет / Хёйсен – 32'

Отметим, что это первое появление Захаряна на поле с февраля этого года.

За «Реал Сосьедад» Захарян выступает с 2023 года. Бо́льшую часть минувшего сезона Арсен пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Материалы по теме
Вараздат Ароян: если бы Захарян выбрал сборную Армении, у него не было бы столько травм
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android