Арсен Захарян появился на поле впервые с февраля, выйдя на замену в матче с «Реалом»
Поделиться
Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле на 65-й минуте матча 4-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом». Матч проходит в эти минуты на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. На момент написания новости идёт 75-я минута, счёт 2:1 в пользу «сливочных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12' 0:2 Гюлер – 44' 1:2 Оярсабаль – 56'
Удаления: нет / Хёйсен – 32'
Отметим, что это первое появление Захаряна на поле с февраля этого года.
За «Реал Сосьедад» Захарян выступает с 2023 года. Бо́льшую часть минувшего сезона Арсен пропустил из-за повреждений. Полузащитник принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 сентября 2025
-
19:42
-
19:41
-
19:41
-
19:40
-
19:36
-
19:36
-
19:32
-
19:30
-
19:30
-
19:25
-
19:23
-
19:22
-
19:20
-
19:16
-
19:16
-
19:15
-
19:14
-
19:12
-
19:07
-
19:06
-
19:02
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:59
-
18:59
-
18:56
-
18:50
-
18:45
-
18:41
-
18:31
-
18:28
-
18:27
-
18:25
-
18:16