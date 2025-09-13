«Кристал Пэлас» и «Сандерленд» не выявили победителя в матче 4-го тура АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Сандерлендом». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Томас Брамэлл. Команды не смогли выявить победителя. Игра закончилась вничью 0:0.

После четырёх проведённых матчей «Кристал Пэлас» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонского клуба шесть набранных очков. «Сандерленд» довёл количество набранных в сезоне очков до семи. Новичок АПЛ располагается на шестой строчке при равенстве по очкам и разнице забитых мячей с «Эвертоном».