Главная Футбол Новости

Кристал Пэлас — Сандерленд: результат матча 13 сентября, счет 0:0, 4-й тур АПЛ 2025/2026

«Кристал Пэлас» и «Сандерленд» не выявили победителя в матче 4-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги между «Кристал Пэлас» и «Сандерлендом». Команды играли на стадионе «Селхерст Парк» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Томас Брамэлл. Команды не смогли выявить победителя. Игра закончилась вничью 0:0.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 0
Сандерленд
Сандерленд

После четырёх проведённых матчей «Кристал Пэлас» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе лондонского клуба шесть набранных очков. «Сандерленд» довёл количество набранных в сезоне очков до семи. Новичок АПЛ располагается на шестой строчке при равенстве по очкам и разнице забитых мячей с «Эвертоном».

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
