Глава «Динамо» Гафин отреагировал на ничью в матче со «Спартаком»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ничейном результате в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (2:2). У «Спартака» дубль оформил нападающий Ливай Гарсия, у «Динамо» два гола на счету полузащитника Бителло.

«Игра для зрителей, как мне кажется, была зрелищной и интересной. Четыре гола, могло быть и больше. Ничья боевая. Можно сказать, что по качеству игры мы видим прогресс. Это здорово! Хотим надеяться, что футболисты и команда продолжат так и играть и набирать очки», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.