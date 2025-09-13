Глава «Динамо» Гафин отреагировал на ничью в матче со «Спартаком»
Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ничейном результате в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (2:2). У «Спартака» дубль оформил нападающий Ливай Гарсия, у «Динамо» два гола на счету полузащитника Бителло.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Игра для зрителей, как мне кажется, была зрелищной и интересной. Четыре гола, могло быть и больше. Ничья боевая. Можно сказать, что по качеству игры мы видим прогресс. Это здорово! Хотим надеяться, что футболисты и команда продолжат так и играть и набирать очки», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
