«Динамо» под руководством Карпина одержало всего две победы в восьми турах РПЛ
Московское «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, бело-голубые одержали лишь две победы в восьми встречах чемпионата под руководством Валерия Карпина.
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. Ранее специалист тренировал «Ростов». Отметим, что Карпин также является наставником сборной России.
После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.
Комментарии
