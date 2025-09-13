«Динамо» под руководством Карпина одержало всего две победы в восьми турах РПЛ

Московское «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (2:2) в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, бело-голубые одержали лишь две победы в восьми встречах чемпионата под руководством Валерия Карпина.

Валерий Карпин возглавил «Динамо» перед стартом сезона-2025/2026. Ранее специалист тренировал «Ростов». Отметим, что Карпин также является наставником сборной России.

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.