Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Николай Наумов: «Динамо» никогда не выиграет, пока не перестанет забивать себе

Николай Наумов: «Динамо» никогда не выиграет, пока не перестанет забивать себе
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничейный результат матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Динамо» никогда не выиграет, пока не перестанет забивать себе. У команды всё получается, но защита — просто беда! Они сами себе забиваю и никак не могут наладить игру в обороне. «Динамо» явно выглядело лучше «Спартака» и должно было побеждать, но динамовцы сами себе забили два мяча. Тогда нужно забивать пять в ворота соперника, если забиваешь в свои. Мне кажется, всё это зависит от сыгранности и психологии. Футболисты психологически боятся ошибиться, поэтому и происходят ошибки», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

