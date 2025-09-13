Николай Наумов: «Динамо» никогда не выиграет, пока не перестанет забивать себе
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ничейный результат матча 8-го тура Мир РПЛ, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Динамо» никогда не выиграет, пока не перестанет забивать себе. У команды всё получается, но защита — просто беда! Они сами себе забиваю и никак не могут наладить игру в обороне. «Динамо» явно выглядело лучше «Спартака» и должно было побеждать, но динамовцы сами себе забили два мяча. Тогда нужно забивать пять в ворота соперника, если забиваешь в свои. Мне кажется, всё это зависит от сыгранности и психологии. Футболисты психологически боятся ошибиться, поэтому и происходят ошибки», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
