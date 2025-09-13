Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Реал, результат матча 13 сентября 2025, счет 1:2, 4-й тур Ла Лиги 2025/2026

Мадридский «Реал» победил «Реал Сосьедад», играя в меньшинстве с 32-й минуты
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 17:15 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 12'     0:2 Гюлер – 44'     1:2 Оярсабаль – 56'    
Удаления: нет / Хёйсен – 32'

На 12-й минуте французский нападающий Килиан Мбаппе вывел «Реал» вперёд. На 44-й минуте турецкий полузащитник Арда Гюлер удвоил преимущество «сливочных». Нападающий хозяев Микель Оярсабаль отыграл один мяч на 56-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Отметим, что мадридцы играли вдесятером с 32-й минуты после удаления защитника Дина Хёйсена.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сыграл впервые с февраля, выйдя на поле 65-й минуте матча.

После этой победы в активе «сливочных» стало 12 очков. Подопечные Хаби Алонсо располагаются на первой строчке в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с двумя очками находится на 17-м месте.

Материалы по теме
Арсен Захарян появился на поле впервые с февраля, выйдя на замену в матче с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android