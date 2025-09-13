Мадридский «Реал» победил «Реал Сосьедад», играя в меньшинстве с 32-й минуты

Завершился матч 4-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 17:15 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

На 12-й минуте французский нападающий Килиан Мбаппе вывел «Реал» вперёд. На 44-й минуте турецкий полузащитник Арда Гюлер удвоил преимущество «сливочных». Нападающий хозяев Микель Оярсабаль отыграл один мяч на 56-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Отметим, что мадридцы играли вдесятером с 32-й минуты после удаления защитника Дина Хёйсена.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян сыграл впервые с февраля, выйдя на поле 65-й минуте матча.

После этой победы в активе «сливочных» стало 12 очков. Подопечные Хаби Алонсо располагаются на первой строчке в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с двумя очками находится на 17-м месте.