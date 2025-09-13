Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Сакич объяснил выбор состава на матч с «Динамо»

Тренер «Спартака» Сакич объяснил выбор состава на матч с «Динамо»
Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал выбор состава на матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Понимали, что есть риск в том, чтобы выпустить в старте обоих новичков Ву и Джику. Но ребята хорошо себя проявили. Ву поменяли, потому что решили перейти на другую схему. Ливая выпустили, потому что Угальде на день позже вернулся в наше расположение», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Центральные защитники Кристофер Ву и Александер Джику присоединились к «Спартаку» в последние дни летнего трансферного окна. В первом матче после паузы на игры сборных оба новичка появились на поле с первых минут.

«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
«Спартак и «Динамо» дали огня! Чудовищные «привозы», два дубля и удаление Станковича
