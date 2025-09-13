Тренер «Спартака» Сакич объяснил выбор состава на матч с «Динамо»

Тренер «Спартака» Ненад Сакич прокомментировал выбор состава на матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

«Понимали, что есть риск в том, чтобы выпустить в старте обоих новичков Ву и Джику. Но ребята хорошо себя проявили. Ву поменяли, потому что решили перейти на другую схему. Ливая выпустили, потому что Угальде на день позже вернулся в наше расположение», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Центральные защитники Кристофер Ву и Александер Джику присоединились к «Спартаку» в последние дни летнего трансферного окна. В первом матче после паузы на игры сборных оба новичка появились на поле с первых минут.