Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» — «Интер»: Ллойд Келли забил на 14-й минуте

«Ювентус» — «Интер»: Ллойд Келли забил на 14-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ювентус» и «Интер». Игра проходит на стадионе «Альянц» (Турин). В данный момент счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
1-й тайм
2 : 1
Интер М
Милан
1:0 Келли – 14'     1:1 Чалханоглу – 30'     2:1 Йылдыз – 38'    

Счёт в матче открыл защитник «Ювентуса» Ллойд Келли на 14-й минуте с передачи другого игрока обороны туринцев Бремера после розыгрыша стандарта.

После двух туров итальянской Серии А «Ювентус» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Интер» заработал три очка и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Наполи» с шестью очками.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Бывший футболист «Интера» Шакири оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android