Динамо М— Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Сакич объяснил эмоциональное поведение Станковича в матче с «Динамо»

Аудио-версия:
Комментарии

Ненад Сакич, ассистент главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, высказался о поведении своего соотечественника в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Арбитр сегодня все эпизоды трактовал однозначно, кроме эпизода с Маркиньосом перед вторым голом «Динамо». Мы проявили объяснимые эмоции, потому что сразу после фола мы пропустили», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 45+3-й минуте главный тренер гостей Деян Станкович получил красную карточку за агрессивное поведение. Сербский специалист был недоволен решением арбитра засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло.

Комментарии
