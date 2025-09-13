Тренер «Спартака» Сакич объяснил эмоциональное поведение Станковича в матче с «Динамо»

Ненад Сакич, ассистент главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, высказался о поведении своего соотечественника в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (2:2). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

«Арбитр сегодня все эпизоды трактовал однозначно, кроме эпизода с Маркиньосом перед вторым голом «Динамо». Мы проявили объяснимые эмоции, потому что сразу после фола мы пропустили», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 45+3-й минуте главный тренер гостей Деян Станкович получил красную карточку за агрессивное поведение. Сербский специалист был недоволен решением арбитра засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло.