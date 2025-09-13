Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, состоялся один матч 10-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч 10-го тура Первой лиги 13 сентября:

«Арсенал» Тула — «Спартак» Кострома — 1:2.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет костромской «Спартак». Команда набрала 23 очка за 10 матчей. На второй строчке располагается воронежский «Факел» (22). Места в зоне стыковых встреч за выход в Мир РПЛ занимают екатеринбургский «Урал» (20) и челнинский «КАМАЗ» (18). В зоне вылета находятся «Торпедо» (6) и «Чайка» (6). Замыкает турнирную таблицу саратовский «Сокол», который набрал четыре очка.