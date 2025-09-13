Тренер «Спартака» Сакич: мы заслужили победу больше «Динамо»
Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич высказался о ничейном результате в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (2:2).
Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19' 1:1 Бителло – 26' 2:1 Бителло – 45+3' 2:2 Гарсия – 63'
«Мы заслуживали победы. У нас было больше моментов. Да, в концовке матча у Тюкавина был момент, который мог принести успех «Динамо», но мы были к ней ближе», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» располагается на седьмой строчке, заработав 12 очков. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 16 очков.
