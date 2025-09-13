Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Сакич: некоторые судьи РПЛ относятся к нам плохо

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после матча 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (2:2) заявил, что некоторые судьи чемпионата плохо относятся к красно-белым. В прошедшей встрече главный арбитр Егор Егоров удалил главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Некоторые арбитры РПЛ относятся к нам плохо. Фолы Глебова в этом матче не свистели, игроку не дали жёлтую карточку там, где нам показывал», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.

