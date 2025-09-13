Валерий Карпин прокомментировал ничью «Динамо» в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о результате матча со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

«Игра была равна — и правда. Несозданные моменты, созданные моменты, голы. Ошибок было много, потому что и та, и другая команда правильно и прилично прессинговали. Надо учитывать и сопротивление двух соперников тоже», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.