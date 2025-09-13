Валерий Карпин: считаю, что «Динамо» потеряло два очка в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о ничейном результате в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

«Считаю, что «Динамо» потеряло два очка сегодня. Думаю, мы были лучше в интенсивности и в самоотдаче. Но были хуже в согласованности действий. У нас Макаров начал атаку соперника, сбив Рубенса», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.