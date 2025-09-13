Валерий Карпин оценил первый матч Константина Тюкавина после травмы «крестов»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о возвращении нападающего Константина Тюкавина после травмы. Игрок вышел на замену в матче 8-го тура чемпионата России с московским «Спартаком» (2:2).

«Думаю, Тюкавин сам не знает, когда вернётся тот Костя, к которому вы все привыкли. Понятно, что тонуса нет, потому что надо играть официальные матчи, а не только товарищеские. Сегодня вышел на 15 минут, снова почувствовал себя футболистом и даже забить мог. Для 15 минут выглядел нормально», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала девять очков за восемь матчей. «Спартак» располагается на седьмой строчке, заработав 12 очков. На первом месте находится московский «Локомотив», у которого 16 очков.