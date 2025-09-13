Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видео: удаление Станковича в матче «Динамо» М — «Спартак» в 8-м туре РПЛ

Завершился матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород). Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 2:2.

На 45+3-й минуте главный тренер гостей Деян Станкович получил красную карточку за агрессивное поведение. Сербский специалист был недоволен решением арбитра засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.