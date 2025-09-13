Скидки
Осер — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Видео: удаление Станковича в матче «Динамо» М — «Спартак» в 8-м туре РПЛ

Видео: удаление Станковича в матче «Динамо» М — «Спартак» в 8-м туре РПЛ
Комментарии

Завершился матч 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Динамо» и «Спартак». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород). Команды не выявили победителя, итоговый счёт — 2:2.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

На 45+3-й минуте главный тренер гостей Деян Станкович получил красную карточку за агрессивное поведение. Сербский специалист был недоволен решением арбитра засчитать второй гол полузащитника «Динамо» Бителло.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.

