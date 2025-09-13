«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до четырёх матчей

Московский «Спартак» сыграл вничью в матче 8-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (2:2). Таким образом, подопечные Деяна Станковича продлили свою серию без поражений в чемпионате до четырёх матчей. Последнее поражение в РПЛ красно-белые потерпели во встрече 4-го тура с «Локомотивом» (2:4).

Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Егор Егоров (Нижний Новгород).

После восьми проведённых матчей «Спартак» и «Динамо» занимают, соответственно, седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 12 набранных очков. У бело-голубых после ничьей в дерби девять очков.