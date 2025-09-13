«Ювентус» — «Интер»: Йылдыз вывел хозяев вперёд на 38-й минуте
В эти минуты проходит матч 3-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречаются «Ювентус» и «Интер». Игра проходит на стадионе «Альянц» (Турин). В данный момент счёт в матче 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 3-й тур
13 сентября 2025, суббота. 19:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 3
Интер М
Милан
1:0 Келли – 14' 1:1 Чалханоглу – 30' 2:1 Йылдыз – 38' 2:2 Чалханоглу – 65' 2:3 Тюрам – 76' 3:3 Тюрам-Юльен – 83' 4:3 Аджич – 90+1'
Нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз дальним ударом вывел вперёд хозяев на 38-й минуте. Ранее в матче счёт открыл защитник «Ювентуса» Ллойд Келли на 14-й минуте, а полузащитник «Интера» Чалханоглу восстановил равенство на 30-й минуте.
После двух туров итальянской Серии А «Ювентус» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Интер» заработал три очка и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Наполи» с шестью очками.
