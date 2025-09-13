Скидки
Главная Футбол Новости

Ницца — Нант, результат матча 13 сентября 2025, счет 1:0, 4-й тур Лиги 1 2025/2026

Гол Жереми Бога принёс «Ницце» победу над «Нантом» в матче 4-го тура Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 4-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Нант». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гийомом Парадисом. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2025, суббота. 18:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 0
Нант
Нант
1:0 Бога – 56'    

Единственный гол в матче был забит на 56-й минуте. Отличился полузащитник «Ниццы» Жереми Бога.

После этой победы в активе «Ниццы» стало шесть очков. Команда располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» с тремя очками находится на 14-м месте.

В рамках 5-го тура Лиги 1 «Ницца» сыграет с «Брестом», а «Нант» — с «Ренном». Обе встречи пройдут 20 сентября.

