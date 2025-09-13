Скидки
Осер — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:05 Мск
Главная Футбол Новости

Форвард «Спартака» Гарсия посвятил дубль в ворота «Динамо» фотографу Ступникову

Форвард «Спартака» Гарсия посвятил дубль в ворота «Динамо» фотографу Ступникову
Аудио-версия:
Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия, оформивший дубль в ворота московского «Динамо» (2:2) в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, заявил, что посвятил голы ушедшему из жизни фотографу красно-белых Александру Ступникову.

Мир Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2025, суббота. 16:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 19'     1:1 Бителло – 26'     2:1 Бителло – 45+3'     2:2 Гарсия – 63'    

«Конечно, мы сегодня хотели победить. Свои голы я посвятил Саше. Меня не было здесь, когда это случилось. У нас была непростая неделя, поэтому очень хотелось победить, но футбол — это игра, и случается то, что случается», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Александр Ступников работал в клубе в течение 15 лет. О его смерти было объявлено в понедельник, 8 сентября. В этот день «Спартак» дома разгромил белорусский «МЛ Витебск» (5:0) в товарищеском матче, а футболисты вышли на поле с траурными повязками.

