Форвард «Спартака» Гарсия посвятил дубль в ворота «Динамо» фотографу Ступникову

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия, оформивший дубль в ворота московского «Динамо» (2:2) в 8-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, заявил, что посвятил голы ушедшему из жизни фотографу красно-белых Александру Ступникову.

«Конечно, мы сегодня хотели победить. Свои голы я посвятил Саше. Меня не было здесь, когда это случилось. У нас была непростая неделя, поэтому очень хотелось победить, но футбол — это игра, и случается то, что случается», — передаёт слова Гарсии корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

Александр Ступников работал в клубе в течение 15 лет. О его смерти было объявлено в понедельник, 8 сентября. В этот день «Спартак» дома разгромил белорусский «МЛ Витебск» (5:0) в товарищеском матче, а футболисты вышли на поле с траурными повязками.